Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму: указ Путина вступил в силу

С 20 марта в оккупированном Крыму начинает работать указ российского президента Владимира Путина о запрете для иностранцев на владение землей на полуострове.

Об этом сообщает Униан.

Указ распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма: Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Таким образом, если граждане Украины на полуострове не оформили передачу прав на землю, то она будет изыматься в судебном порядке.

Сумма от продажи изъятой земли будет поступать в собственность РФ или в местный бюджет.

Стоит отметить, что в Крыму по состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч земельных участков принадлежали гражданам Украины.

В МИД Украины уже пообещали, что обратятся в международные суды.

Напомним, к годовщине оккупации Крыма Россией, пропагандисты решили расспросить местных жителей о том, как им живется. Но результат их ошарашил.