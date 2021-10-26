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"Жити – тільки в Україні": Магучіх назвала свою позицію про зміну громадянства (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ярослава Магучіх Новина оновлена 26 жовтня 2021, 10:06
Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка не бачить себе в іншій країні.

Відома українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка на Олімпійських іграх у Токіо виборола єдину для України медаль у легкій атлетиці, розповіла, що не бачить себе в іншій країні.

Про це спортсменка заявила в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бегущий Банкир".

Могучих розповіла, що любить подорожувати різними країнами, проте на даний момент не розглядає варіант із переїздом та зміною громадянства. За словами спортсменки, свій паспорт їй пропонували низка країн, серед яких Німеччина, США та навіть сонячний Кіпр.

"Я не можу переїхати, взагалі не бачу себе в іншій країні. Подорожувати – так, будь ласка, жити – лише в Україні", – заявила Магучіх.

"Телеграф" нагадує, що під час святкування "бронзи" в Токіо Ярослава обіймалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, що викликало обурення з боку українців. Враховуючи, що Магучіх являється молодшим сержантом ЗСУ, її викликали на розмову до Міноборони. Через деякий час скандал із фото з росіянкою знову повторився. Цього разу українка опинилася на одному знімку з Ласіцкене після завершального етапу "Діамантової ліги" у Швейцарії. Пізніше Ярослава прокоментувала галас навколо цих фото.

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки у висоту #Ярослава Магучіх
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