Українка Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на Олімпіади-2020 завоювала "бронзу".
Про це повідомляє офіційний сайт літніх Ігор в Токіо-2020.
Перемогу здобула представниця олімпійського комітету Росії Марія Ласіцкене (2,04), а австралійка Нікола Макдермотт показала другий результат - 2,02. 19-річна Магучіх зуміла підкорити планку 2,00.
Українка Юлія Левченко з результатом 1,96 завершила змагання на восьмому місці, а Ірина Геращенко (1,98) стала четвертою.
Результати в секторі для стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді в Токіо:
Відзначимо, 7 серпня олімпійська збірна України вже здобула три медалі. У веслуванні на каное другими стали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова, а боксер Олександр Хижняк виграв "срібло", поступившись спірним нокаутом у фіналі. Крім того, порадували українських уболівальників "бронзою" синхроністки в командній першості.