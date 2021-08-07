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Українка Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді

Українка Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді
Оновлено 16:21 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на Олімпіади-2020 завоювала "бронзу".

Про це повідомляє офіційний сайт літніх Ігор в Токіо-2020.

Перемогу здобула представниця олімпійського комітету Росії Марія Ласіцкене (2,04), а австралійка Нікола Макдермотт показала другий результат - 2,02. 19-річна Магучіх зуміла підкорити планку 2,00.

Українка Юлія Левченко з результатом 1,96 завершила змагання на восьмому місці, а Ірина Геращенко (1,98) стала четвертою.

Результати в секторі для стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді в Токіо:

Результати в секторі для стрибків у висоту серед жінок на Олімпіаді в Токіо

Відзначимо, 7 серпня олімпійська збірна України вже здобула три медалі. У веслуванні на каное другими стали Людмила Лузан і Анастасія Четверікова, а боксер Олександр Хижняк виграв "срібло", поступившись спірним нокаутом у фіналі. Крім того, порадували українських уболівальників "бронзою" синхроністки в командній першості.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Ярослава Магучих, Легка атлетика, Олімпійські ігри.
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