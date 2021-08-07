Українські синхроністки виграли "бронзу" на Олімпіаді

Збірна України по артистичному плавання на Олімпійських іграх у Токіо виграла "бронзу" в командних змаганнях.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

Українки Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Марта Фєдіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно стали третіми за сумою балів за підсумками довільної програми. Раніше українські "русалки" показали третій результат і в технічній програмі. "Золото" здобули представниці олімпійського комітету Росії (ОКР), а "срібло" - китаянки.

Результати в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо. Командна першість.

Відзначимо, ця медаль стала другою в артистичному плаванні для українок в Токіо. Синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук стали третіми у змаганнях дуетів.

Нагадаємо, в 15-й змагальний день, 7 серпня, на Олімпіаді українці вже взяли кілька медалей. У веслуванні на каное на дистанції 500 метрів "срібло" завоювала Людмила Лузан и Анастасія Четверікова, а боксер Олександр Хижняк здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 75 кг.