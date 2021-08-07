Скачать
Субота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
Украинца Хижняка засудили в финале Олимпиады: судья принял решение о спорном нокауте
Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Ливач оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
Украинка Ливач оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
Художественная гимнастика на Олимпиаде в Токио: определена чемпионка в многоборье
Художественная гимнастика на Олимпиаде в Токио: определена чемпионка в многоборье

Українські синхроністки виграли "бронзу" на Олімпіаді

Українські синхроністки виграли "бронзу" на Олімпіаді
15:04 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram artswimukraine

Збірна України по артистичному плавання на Олімпійських іграх у Токіо виграла "бронзу" в командних змаганнях.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

Українки Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Марта Фєдіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно стали третіми за сумою балів за підсумками довільної програми. Раніше українські "русалки" показали третій результат і в технічній програмі. "Золото" здобули представниці олімпійського комітету Росії (ОКР), а "срібло" - китаянки.

Результати в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо. Командна першість.

Результати в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо

Відзначимо, ця медаль стала другою в артистичному плаванні для українок в Токіо. Синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук стали третіми у змаганнях дуетів.

Нагадаємо, в 15-й змагальний день, 7 серпня, на Олімпіаді українці вже взяли кілька медалей. У веслуванні на каное на дистанції 500 метрів "срібло" завоювала Людмила Лузан и Анастасія Четверікова, а боксер Олександр Хижняк здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 75 кг.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 34

Все по темі:

Олимпиада, Олімпійські ігри, Артистичне плавання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українця Хижняка засудили у фіналі Олімпіади: суддя прийняв рішення про спірний нокаут
02 Українки Лузан і Четверікова завоювали "срібло" на Олімпіаді
03 Олімпійські ігри-2020: де і коли дивитися церемонію закриття
04 Українські синхроністки виграли "бронзу" на Олімпіаді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся