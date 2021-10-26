"Жить - только в Украине": Магучих назвала свою позицию о смене гражданства (видео)
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Украинская легкоатлетка не видит себя в другой стране.
Известная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала единственную для Украины медаль в легкой атлетике, рассказала, что не видит себя в другой стране.
Об этом спортсменка заявила в интервью на YouTube-канале "Бегущий Банкир".
Магучих поведала, что любит путешествовать по разным странам, однако на данный момент не рассматривает вариант с переездом и сменой гражданства. По словам спортсменки, свой паспорт ей предлагали ряд стран, среди которых Германия, США и даже солнечный Кипр.
"Я не могу переехать, вообще не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине", — заявила Магучих.
"Телеграф" напоминает, что во время празднования "бронзы" в Токио Ярослава обнималась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, что вызвало негодование со стороны украинцев. Учитывая, что Магучих является младшим сержантом ВСУ, ее вызвали на беседу в Минобороны. Через некоторое время скандал с фото с россиянкой вновь повторился. На этот раз украинка оказалась на одном снимке с Ласицкене после завершающего этапа "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии. Позже Ярослава прокомментировала шумиху вокруг этих фото.
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