Магучіх прокоментувала скандальні знімки з Ласіцкене (відео)

Ярослава Магучіх важко сприйняла ситуацію.

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка опинилась в епіцентрі скандалу на Олімпійських іграх в Токіо через фото з російською стрибункою в висоту Марією Ласіцкене, розповіла, як пережила цю ситуацію і хто допоміг їй повернутися в робоче русло.

Магучіх розповіла про наслідки скандалу в інтервʼю на YouTube-каналі Інформатор FM.

За словами Ярослави, їй було важко через галас, який здійнявся під час Ігор. Крім того, легкоатлетка підтвердила, що після інциденту з фото українських спортсменів інструктують, як себе вести. Повернутися в робочий ритм Ярославі допомогли тренер і батьки. Крім того, українка подякувала всім тим людям, які підтримали її.

"Звичайно, емоційно було трохи важко. Було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося", — розповіла Магучіх.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Магучіх принесла Україні "бронзу" у стрибках у висоту. Після скандалу на Олімпійських іграх українка потрапила в ще один. У Цюріху після заключного етапу "Діамантової ліги" Ярослава знову опинилася на одному знімку з Ласіцкене. Пізніше стала відома причина для спільної фотосесії. До слова, Магучіх і Ласіцкене є військовослужбовцями. Через це в Міноборони після закінчення Олімпіади-2020 вирішили провести бесіду з Ярославою.

Відзначимо, на Паралімпіаді в Токіо український спортсмен Ігор Цвєтов двічі відмовився від спільної фотосесії з російськими паралімпійцями на подіумі.