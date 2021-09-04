Український спортсмен Цвєтов знову відсторонився від росіян на Паралімпіаді в Токіо

Ігор Цвєтов знову проявив свою громадянську позицію на Паралімпіаді-2020.

У суботу, 4-го вересня, на Паралімпійських іграх в Японії український параатлет Ігор Цвєтов знову не став робити спільні фотографії з росіянами, здобувши свою другу срібну медаль на змаганнях.

Про це повідомляє Sport.ua.

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27-річний Цвєтов виграв "срібло" в забігу на 200 метрів в класі T35, де він був світовим рекордсменом. Ігор пробіг дистанцію за 23.25 с. "Золото" з новим світовим рекордом здобув представник паралімпійського комітету Росії Дмитро Сафронов (23.00 с), а "бронзу" виграв ще один росіянин Артем Калашян (23.75 с).

На церемонії нагородження призерів Цвєтов знову відсторонився від росіян, повторивши свій вчинок тижневої давності. Ігор вважає, що таким чином він проявив повагу до своєї країни, яка страждає від агресії Російської Федерації.

"Телеграф" нагадує, що після завоювання срібної медалі в стометрівці Цвєтов демонстративно відмовився від спільних фото з росіянами. Українці масово підтримали атлета, а росіяни побачили в його вчинку порушення правил. Відзначимо, на Олімпійських іграх в Токіо розгорівся великий скандал після публікації спільних фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене.