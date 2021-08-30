Український спортсмен відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

Цвєтов взяв срібло в бігу на 100 метрів.

Спортсмен Ігор Цвєтов, який представляє Україну на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами.

Як пише Суспільне, Цвєтов фінішував другим у забігу на 100 метрів, поступившись представнику збірної паралімпійського комітету Росії Дмитру Сафронову.

Третє місце зайняв теж росіянин Артем Калашян.

Під час церемонії нагородження вони запропонували Цветову зробити спільне фото, але той відмовився і демонстративно від них відсторонився.

27-річний Цвєтов родом з Києва. До цього він двічі перемагав на паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро, де зайняв перші місця в забігу на 100 і 200 метрів.

Він виступає в класі Т-35 серед спортсменів з церебральним паралічем.

У Токіо Цвєтов також братиме участь в забігу на 200 метрів.

Як повідомлялося раніше, під час Олімпіади в Токіо українська стрибунка Ярослава Магучіх потрапила в скандал через спільну фотографію з росіянкою Марією Ласіцкене.

Резонанс виник на тлі того, що Магучіх є молодшим лейтенантом ВСУ, а Ласіцкене — капітаном ВС Росії.

Сама Магучіх пізніше заявила, що в її вчинку не було ніякого політичного підтексту.