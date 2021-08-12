“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене (видео)

В четверг, 12 августа, еще четверо украинских спортсменов вернулись из Олимпиады, проходящей в Токио. Среди них получившая "бронзу" легкоатлетка Ярослава Магучих, попавшая в скандал из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Украинская олимпийка впервые прокомментировала снимок, из-за которого на нее посыпался шквал критики.

Об этом 12 августа сообщает "5 канал".

Прибывшая в Украину спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались за олимпийскими традициями", - говорит Магучих.

Также Ярослава добавила, что она очень уважает воинов, которые "борются за то, чтобы спортсмены смогли выступать на международной арене".

Магучих подчеркнула, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.

Кроме того, спортсменка ответила своим критикам: "У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее".

Другие украинские спортсменки поддерживают Магучих и говорят, что она не заслуживает на критику.

Елена Старикова, завоевавшая "серебро" в велоспорте сказала, что если б к ней подошла сделать фото российская коллега, то она тоже вряд ли смогла б отказать.

Каратист Анджелика Тарлюга, также получившая "серебро" вообще отказалась комментировать эту ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал, вспыхнувший вокруг совместного фото украинской прыгуньи Ярославы Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.