Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене (видео)

“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене (видео)
14:48 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В четверг, 12 августа, еще четверо украинских спортсменов вернулись из Олимпиады, проходящей в Токио. Среди них получившая "бронзу" легкоатлетка Ярослава Магучих, попавшая в скандал из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Украинская олимпийка впервые прокомментировала снимок, из-за которого на нее посыпался шквал критики.

Об этом 12 августа сообщает "5 канал".

Прибывшая в Украину спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались за олимпийскими традициями", - говорит Магучих.

Также Ярослава добавила, что она очень уважает воинов, которые "борются за то, чтобы спортсмены смогли выступать на международной арене".

Магучих подчеркнула, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.

Кроме того, спортсменка ответила своим критикам: "У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее".

Другие украинские спортсменки поддерживают Магучих и говорят, что она не заслуживает на критику.

Елена Старикова, завоевавшая "серебро" в велоспорте сказала, что если б к ней подошла сделать фото российская коллега, то она тоже вряд ли смогла б отказать.

Каратист Анджелика Тарлюга, также получившая "серебро" вообще отказалась комментировать эту ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал, вспыхнувший вокруг совместного фото украинской прыгуньи Ярославы Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 87

Все по теме:

Ярослава Магучих, Мария Ласицкене, Олимпийские игры в Токио, Скандальный снимок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже
02 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
03 В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
04 На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
05 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь