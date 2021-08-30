Укр

Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде Новость обновлена 30 августа 2021, 19:08
Цветов, Сафронов и Калашян

Цветов взял серебро в беге на 100 метров.

Спортсмен Игорь Цветов, представляющий Украину на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами.

Как пишет Суспільне, Цветов финишировал вторым в забеге на 100 метров, уступив представителю сборной паралимпийского комитета России Дмитрию Сафронову.

Третье место занял тоже россиянин Артем Калашян.

Во время церемонии награждения они предложили Цветову сделать совместное фото, но тот отказался и демонстративно от них отстранился.

27-летний Цветов родом из Киева. До этого он дважды побеждал на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, где занял первые места в забеге на 100 и 200 метров.

Он выступает в классе Т-35 среди спортсменов с церебральным параличом.

В Токио Цветов также будет принимать участие в забеге на 200 метров.

Как сообщалось ранее, во время Олимпиады в Токио украинская прыгунья Ярослава Магучих попала в скандал из-за совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

Резонанс возник на фоне того, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС России.

Сама Магучих позже заявила, что в ее поступке не было никакого политического подтекста.

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