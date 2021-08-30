Українці підтримали паралімпійця, який відмовився робити фото з росіянами — той вибачився, що не взяв золото

Цвєтов подякував за підтримку і вибачився, що

Після того, як спортсмен Ігор Цвєтов, який представляє Україну на Паралімпіаді в Токіо і завоював срібну медаль в забігу на 100 метрів, відмовився від спільного фото з росіянами, український сегмент соціальних мереж замайорів постами поздоровлень і в підтримку атлета, як і його вчинку.

Сотні і тисячі українців дякують Цвєтову за виявлену їм громадянську позицію і наводять як приклад деяким українським спортсменам-олімпійцям.

"Виявляється так можна було, а ми не розуміли законів спорту", — іронізують блогери, журналісти і інші українці в соцмережах, згадуючи пояснення української легкоатлетки Ярослави Магучіх, що потрапила в скандал через фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене, на якій вони обнімалися.

Тоді Магучіх, яка є лейтенантом ЗСУ (тоді як Ласіцкене має чин капітана Збройних сил країни-агресора), пояснила свій вчинок якимись "спортивними традиціями".

Сам Цвєтов подякував усім за підтримку і більш того — вибачився за те, що взяв срібну, а не золоту медаль.

"Велике дякую всім за привітання!!! Мені дуже приємна ваша підтримка. Але хочу вибачитись перед Україною, що не приніс золота в нашу скриньку. Попереду ще одна дистанція в 200м. Зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п’єдестал", — написав спортсмен на своїй сторінці в соцмережі Facebook в понеділок увечері.

Під цим його постом через 3 години вже більше 800 коментарів з подяками і привітаннями. Також відміток "Подобається" і "Супер!" понад 2,5 тисячі.

Як повідомлялося, в Японії проходять XVI літні Паралімпійські ігри, які стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. "Телеграф" веде медальний залік Паралімпіади-2020, в якому станом на вечір понеділка, 30 серпня, Україна займає 12 місце.