Украинцы поддержали паралимпийца, отказавшегося делать фото с россиянами - тот извинился, что не взял золото

Цветов поблагодарил за поддержку и извинился, что

После того, как спортсмен Игорь Цветов, представляющий Украину на Паралимпиаде в Токио и завоевавший серебряную медаль в забеге на 100 метров, отказался от совместного фото с россиянами, украинский сегмент социальных сетей запестрел постами поздравлений и в поддержку атлета, как и его поступка.

Сотни и тысячи украинцев благодарят Цветова за проявленную им гражданскую позицию и приводят в пример некоторым украинским спортсменам-олимпийцам.

"Оказывается так можно было, а мы не понимали законов спорта", — иронизируют блогеры и обычные украинцы в соцсетях, вспоминая пояснение украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, попавшей в скандал из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене, на которой они обнимались.

Тогда Магучих, которая является лейтенантом ВСУ (тогда как Ласицкене имеет чин капитана Вооруженных сил страны-агрессора), пояснила свой поступок некими "спортивными традициями".

Сам Цветов поблагодарил всех за поддержку и более того — извинился за то, что добыл серебряную, а не золотую медаль.

"Большое спасибо всем за поздравления !!! Мне очень приятна ваша поддержка. Но хочу извиниться перед Украиной, что не принес золота в наш ларчик. Впереди еще одна дистанция в 200 м. Сделаю все возможное, чтобы возвести Украину на пьедестал", — написал спортсмен на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Под этим его постом спустя 3 часа уже более 800 комментариев, подавляющее большинство из которых с благодарностями и поздравлениями. Также отметок "нравится" и "супер!" более 2,5 тысяч.

Как сообщалось, в Японии проходят XVI летние Паралимпийские игры, которые стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. "Телеграф" ведет медальный зачет Паралимпиады-2020, в котором по состоянию на вечер понедельника, 30 августа, Украина занимает 12 место.