Укр

Украинский спортсмен Цветов вновь отстранился от россиян на Паралимпиаде в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Игорь Цветов демонстративно отошел от россиян Новость обновлена 04 сентября 2021, 11:00
Игорь Цветов демонстративно отошел от россиян

Игорь Цветов опять проявил свою гражданскую позицию на Паралимпиаде-2020.

В субботу, 4-го сентября, на Паралимпийских играх в Японии украинский параатлет Игорь Цветов вновь не стал делать совместные фотографии с россиянами, добыв свою вторую серебряную медаль на соревнованиях.

Об этом сообщает Sport.ua.

27-летний Цветов выиграл "серебро" в забеге на 200 метров в классе T35, где он являлся мировым рекордсменом. Игорь пробежал дистанцию за 23.25 с. "Золото" с новым мировым рекордом добыл представитель паралимпийского комитета России Дмитрий Сафронов (23.00 с), а "бронзу" выиграл еще один россиянин Артем Калашян (23.75 с).

На церемонии награждения призеров Цветов вновь отстранился от россиян, повторив свой поступок недельной давности. Игорь считает, что таким образом он проявил уважение к своей стране, которая страдает от агрессии Российской Федерации.

"Телеграф" напоминает, что после завоевания серебряной медали в стометровке Цветов демонстративно отказался от совместных фото с россиянами. Украинцы массово поддержали атлета, а россияне усмотрели в его поступке нарушение правил. Отметим, на Олимпийских играх в Токио разгорелся большой скандал после публикации совместных фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

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