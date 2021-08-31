Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами

В МПК перевели скандал в медичну площу.

Міжнародний паралімпійських комітет (МПК) відреагував на скандал на Паралімпіаді в Токіо, де українець Ігор Цвєтов, який виграв срібло в бігу на 100 метрів, відмовився від спільних фото з росіянами Дмитром Сафроновим ( "золото") і Артемом Калашяном ( "бронза") на п’єдесталі. В МПК не побачили жодних порушень регламенту з боку українця. Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".

Росіяни побачили в поведінці Цвєтова порушення регламенту. Однак згідно з протоколом COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п’єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. В МПК переглянули відеозапис нагородження і відзначили, що обидва росіянина були без масок, а тому український спортсмен мав повне право не приєднуватися до них.

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"З відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмена без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п’єдесталу пошани", — говорить відповідь МПК на запит "СЕ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці масово підтримали Цвєтова після його вчинку на нагородженні.