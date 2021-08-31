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Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами

Автор
М. Корнілов
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Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами Новина оновлена 31 серпня 2021, 11:26
Ігор Цвєтов не став фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді в Токіо

В МПК перевели скандал в медичну площу.

Міжнародний паралімпійських комітет (МПК) відреагував на скандал на Паралімпіаді в Токіо, де українець Ігор Цвєтов, який виграв срібло в бігу на 100 метрів, відмовився від спільних фото з росіянами Дмитром Сафроновим ( "золото") і Артемом Калашяном ( "бронза") на п’єдесталі. В МПК не побачили жодних порушень регламенту з боку українця. Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".

Росіяни побачили в поведінці Цвєтова порушення регламенту. Однак згідно з протоколом COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п’єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. В МПК переглянули відеозапис нагородження і відзначили, що обидва росіянина були без масок, а тому український спортсмен мав повне право не приєднуватися до них.

"З відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмена без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п’єдесталу пошани", — говорить відповідь МПК на запит "СЕ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці масово підтримали Цвєтова після його вчинку на нагородженні.

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