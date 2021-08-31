Укр

Организаторы Паралимпиады отвергли претензии россиян по поводу отказа украинца Цветова делать фото с их спортсменами

Автор
М. Корнилов
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Организаторы Паралимпиады отвергли претензии россиян по поводу отказа украинца Цветова делать фото с их спортсменами Новость обновлена 31 августа 2021, 11:26
Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Токио

В МПК перевели скандал в медицинскую площадь.

Международный паралимпийских комитет (МПК) отреагировал на скандал на Паралимпиаде в Токио, где украинец Игорь Цветов, выигравший серебро в беге на 100 метров, отказался от совместных фото с россиянами Дмитрием Сафроновым ("золото") и Артемом Калашяном ("бронза") на пьедестале. В МПК не увидели никаких нарушений регламента со стороны украинца. Об этом сообщает российское издание "СЭ".

Россияне усмотрели в поведении Цветова нарушение регламента. Однако согласно протоколу COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. В МПК просмотрели видеозапись награждения и отметили, что оба россиянина были без масок, а потому украинский спортсмен имел полное право не присоединяться к ним.

"Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета", — гласит ответ МПК на запрос "СЭ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы массово поддержали Цветова после его поступка на награждении.

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