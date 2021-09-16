Укр

Магучих прокомментировала скандальные снимки с Ласицкене (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ярослава Магучих Новость обновлена 16 сентября 2021, 17:44
Ярослава Магучих

Ярослава Магучих тяжело восприняла шумиху.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая оскандалилась на Олимпийских играх в Токио из-за фото с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, рассказала, как пережила данную ситуацию и кто помог ей вернуться в рабочее русло.

Магучих рассказала о последствиях скандала на YouTube-канале Информатор FM.

По словам Ярославы, ей было тяжело из-за шумихи, которая поднялась во время Игр. Кроме того, легкоатлетка подтвердила, что после инцидента с фото украинских спортсменов инструктируют, как себя вести. Вернуться в рабочий ритм Ярославе помогли тренер и родители. Кроме того, украинка поблагодарила всех тех людей, которые поддержали ее.

"Конечно, было эмоционально немного тяжело. Было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось", — рассказала Магучих.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Магучих принесла Украине "бронзу" в прыжках в высоту. После скандала на Олимпийских играх украинка угодила в еще один. В Цюрихе после заключительного этапа "Бриллиантовой лиги" Ярослава вновь оказалась на одном снимке с Ласицкене. Позже стала известна причина для совместной фотосессии. К слову, Магучих и Ласицкене являются военнослужащими. Из-за этого в Минобороны по окончании Олимпиады-2020 решили провести беседу с Ярославой.

Отметим, на Паралимпиаде в Токио украинский спортсмен Игорь Цветов дважды отказался от совместной фотосессии с российскими паралимпийцами на подиуме.

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