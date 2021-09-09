Ласіцкене після скандалу на Олімпіаді знову обняла Магучіх (фото)

Спортсменки раділи закінченню сезону.

Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене обняла українку Ярославу Магучіх після змагань в Швейцарії. Все б нічого, але на Олімпіаді в Токіо українська стрибунка у висоту вже потрапляла в скандал через подібні фото.

Спільні фото Ласіцкене і Магучіх були опубліковані на Instagram-акаунті австралійської легкоатлетки Елінор Паттерсон.

У Цюріху для багатьох топ-спортсменів завершився легкоатлетичний сезон, зокрема, Ярослава в останньому старті виграла "срібло", підкоривши висоту 2,03 м, а Марія здобула перемогу, показавши результат 2,05 м. "Бронзу" в секторі для стрибків у висоту завоювала австралійка Нікола Макдермотт (2,01 м).

Після змагань Елінор Паттерсон вирішила зробити спільне Селфі з суперницями. Ось на ньому і відображені нові обійми Ласіцкене і Магучіх. До слова, росіянка, обіймаючи українку однією рукою, демонструє пальцями іншої руки символ перемоги — "V". Також на фото засвітилася ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійських іграх, де Магучіх взяла "бронзу", а Ласіцкене — "золото", спалахнув грандіозний скандал через спільні фото спортсменок, які раділи успіху. До слова, обидві легкоатлетки є військовослужбовцями: Ярослава — молодший сержант ВСУ, а Магучіх — капітан Збройних сил РФ. У Міноборони відреагували на подію, а українка по приїзду на батьківщину дала пояснена з цього приводу.