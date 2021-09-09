Укр

Ласицкене после скандала на Олимпиаде вновь обняла Магучих (фото)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мария Ласицкене обняла Ярославу Магучих в Цюрихе Новость обновлена 09 сентября 2021, 13:03
Мария Ласицкене обняла Ярославу Магучих в Цюрихе

Спортсменки радовались окончанию сезона.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене обняла украинку Ярославу Магучих после соревнований в Швейцарии. Все бы ничего, но на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья в высоту уже попадала в скандал из-за подобных фото.

Совместные фото Ласицкене и Магучих были опубликованы на Instagram-аккаунте австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

В Цюрихе для многих топ-спортсменов завершился легкоатлетический сезон, в частности, Ярослава в последнем старте выиграла "серебро", покорив высоту 2,03 м, а Мария добыла победу, показав результат 2,05 м. "Бронзу" в секторе для прыжков в высоту завоевала австралийка Никола Макдермотт (2,01 м).

После соревнований Элинор Паттерсон решила сделать совместное селфи с соперницами. Вот на нем и запечатлены новые объятия Ласицкене и Магучих. К слову, россиянка, обнимая украинку одной рукой, демонстрирует пальцами другой руки символ победы — "V". Также на фото засветилась еще одна украинская легкоатлетка Ирина Геращенко.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх, где Магучих взяла "бронзу", а Ласицкене — "золото", вспыхнул грандиозный скандал из-за совместных фото спортсменок, которые радовались успеху. К слову, обе легкоатлетки являются военнослужащими: Ярослава — младший сержант ВСУ, а Магучих — капитан Вооруженных сил РФ. В Минобороны отреагировали на произошедшее, а украинка по приезду на родину объяснилась по этому поводу.

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