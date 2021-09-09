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Стало відомо, навіщо Магучіх фотографувалась з росіянкою Ласіцкене

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ярослава Магучіх сфотографувалася з Марією Ласіцкене в Цюриху Новина оновлена 09 вересня 2021, 16:43
Ярослава Магучіх сфотографувалася з Марією Ласіцкене в Цюриху

Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з Марією Ласіцкене.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка потрапила в скандал через фотографії з росіянкою на Олімпійських іграх в Токіо, знову зробила спільний знімок з Марією Ласіцкене, на цей раз на прохання польської колеги Каміли Ліцвінко.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

За інформацією джерела, фотографія, яку опублікувала легкоатлетка з Австралії Елінор Паттерсон, була зроблена на прохання польської стрибунки у висоту Каміли Ліцвінко. 35-річна полячка завершила кар’єру і хотіла зберегти собі на пам’ять знімок з суперницями. На груповому селфі також присутня ще одна українка Ірина Геращенко.

До слова, знімок був зроблений після етапу Діамантової ліги в Цюріху (Швейцарія), на якому перемогу здобула Ласіцкене, а Магучіх стала другою. "Бронзу" на змаганнях здобула австралійка Нікола Макдермотт.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Токіо Магучіх виграла "бронзу", а Ласіцкене — "золото". Спортсменки на радощах фотографувалися з прапорами, що викликало критику українки в мережі. Ярославу, яка являється старшим сержантом ВСУ, викликали на бесіду в Міноборони.

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