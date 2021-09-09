Стало известно, зачем Магучих фоткалась с россиянкой Ласицкене

Ярослава Магучих вновь сфотографировалась с Марией Ласицкене.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая угодила в скандал из-за фотографии с россиянкой на Олимпийских играх в Токио, вновь сделала совместный снимок с Марией Ласицкене, на этот раз по просьбе польской коллеги Камилы Лицвинко.

Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, фотография, которую опубликовала легкоатлетка из Австралии Элинор Паттерсон, была сделана по просьбе польской прыгуньи в высоту Камилы Лицвинко. 35-летняя полячка завершила карьеру и хотела сохранить себе на память снимок с соперницами. На групповом селфи также присутствует еще одна украинка Ирина Геращенко.

К слову, снимок был сделан после этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), на котором победу одержала Ласицкене, а Магучих стала второй. "Бронзу" на соревнованиях добыла австралийка Никола Макдермотт.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих выиграла "бронзу", а Ласицкене — "золото". Спортсменки на радостях фотографировались с флагами, что вызвало критику украинки в сети. Ярославу, которая является старшим сержантом ВСУ, вызвали на беседу в Минобороны, а позже украинка прокомментировала случившееся.