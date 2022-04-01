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"Шизофренік і хвора людина": Усик висловився про путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Усик Новина оновлена 01 квітня 2022, 17:08
Олександр Усик

Через свою віру боксер підбирав слова.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик, будинок якого під Києвом обстріляли "кадировці", поділився своїми думками про кривавого диктатора володимира путіна.

Відповідний коментар боксера доступний на чеському ресурсі profiboxing.

Усик заявив, що при зустрічі з путіним, він би нічого не сказав, адже йому начхати на цю людину. Крім того, чемпіон підкреслив, що вважає будь-кого, хто підтримує "спецоперацію", шизофреніком та хворою людиною.

"Я дуже радий тому, як увесь світ відреагував на ситуацію в Україні. Я взяв у руки зброю, але це не означає, що я її використовую. Що б я йому сказав путіну? Нічого. Мені начхати на цю людину, мені нічого йому сказати. Я вихований у православній вірі, яка вчить нас не судити інших. Але той, хто підтримує війну, для мене шизофренік та хвора людина", – заявив Усик.

Нагадаємо, Олександр виїхав з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа. У першому бою Усик декласував британця.

Раніше повідомлялося, що будинок Усика у Ворзелі (Київська область) російські загарбники перетворили на свою базу. Пізніше дружина Олександра Катерина показала, що окупанти залишили по собі.

Теги:
#Україна #Олександр Усик #Війна з Росією
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