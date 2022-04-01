Дружина Усика показала, що окупанти зробили з її домом (фото)

Загарбники, відчуваючи свою безкарність, руйнують будинки українців.

Катерина Усик, дружина іменитого українського боксера Олександра Усика, опублікувала фото свого будинку у Ворзелі (Київська область), куди вдерлися російські окупанти.

Відповідний знімок дружина боксера опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, що двір чемпіона світу з боксу постраждав від військової техніки, яка базувалася там. Що робили загарбники всередині Катерина поки що не повідомляла.

"Руський мир! Заїхав і до мене! Тв*рюки! Просто все зіпсували, на*рали, як завжди", — написала на знімку Катерина.

У будинок Олександра Усика у Ворзелі вторглися окупанти

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Усик вступив до лав тероборони Києва. Пізніше він ухвалив непросте рішення покинути Україну заради бою з Джошуа.

Нагадаємо, будинок Усика був обстріляний "кадировцями". Наразі боксер виїхав із країни, щоб готуватися до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. У цьому поєдинку AJ спробує повернути собі пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які він втратив у першому бою з українцем у 2021 році. Очікується, що реванш відбудеться навесні/літом 2022 року, а ймовірним місцем суперпоєдинку стане Лондон.