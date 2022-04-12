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Украинку обвинили в "дискриминации" россиян на турнире в Германии: подробности скандала

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Марина Говорухина напомнила немцам, под каким флагом ежедневно убивают украинцев Новость обновлена 12 апреля 2022, 14:03
Марина Говорухина напомнила немцам, под каким флагом ежедневно убивают украинцев

Россиянин пожаловался на украинку, выступившую против вывешивания флага рф

В Германии украинская пиарщица выступила против установления российского флага на турнире по бадминтону в Берлине и получила обвинения в "дискриминации" от спортсмена из рф, из-за агрессии которой в Украине погибло уже 168 детей. Как сообщает "Телеграф", о скандале специалистка по стратегическим коммуникациям и брендингу Марина Говорухина рассказала на своей странице в Facebook.

Так, украинку пригласили на турнир по бадминтону, участие в котором принимали спортсмены из разных стран. По словам Говорухиной, на мероприятии можно было увидеть флаги многих государств, но российского среди них не было. Однако организаторы турнира решили это исправить, но перед этим пришли за "советом" к нашей соотечественнице.

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"Ко мне подходят организаторы и говорят, что есть россиянин, член клуба, и он без своего флага чувствует себя дискриминированным. И они хотят со мной посоветоваться, потому что он хороший человек и против войны", — описывает ситуацию в посте Говорухина.

Конечно, гражданка Украины выступила категорически против такой инициативы, ведь под российским флагом военные рф ежедневно убивают ее соотечественников. В итоге организаторы выбрали такой выход из ситуации: "убрали все флаги, оставив только ООНовский флаг".

Скриншот поста
Скриншот поста

Однако история получила продолжение. Через несколько дней к Говорухиной снова обратились. Как оказалось, российский бадминтонист пожаловался на украинку.

"Со мной хочет поговорить представительница клуба по поводу жалобы, которую подал на меня россиянин за дискриминацию", — говорится в публикации.

В комментариях на странице Говорухиной в шоке от цинизма российского спортсмена и поведения организаторов турнира:

  • "Когда русские апеллируют к правам человека, это эпично вплоть до фееричности";
  • "Какая наглость!";
  • "Спросить бы их о позиции клуба или об их очевидном желании быть типа "вне политики" и не занимать ни одной позиции, потому что "человек хороший". Это же удобно переложить все на тебя и твою позицию, и жалоба на тебя, потому что клуб не при чем…";
  • "То есть из-за него сняли все флаги, но именно он почувствовал дискриминацию?"
Скриншот поста
Скриншот поста

"Телеграф" будет следить за тем, чем закончится этот скандал в Берлине.

Напомним, российских спортсменов массово исключают из престижных профессиональных организаций и дисквалифицируют в турнирах. А тех иностранцев-спортсменов, которые поддерживают агрессию рф против Украины, болельщики освистывают. Так было с сербскими баскетболистами, демонстративно отказавшимися держать украинский флаг в акции против войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в аннексированном рф Крыму решили забрать награды у украинского боксера Александра Усика. Спортсмен, которого до полномасштабного вторжения не раз обвиняли в неоднозначной позиции, назвал путина "больным человеком".

Теги:
#Германия #Скандал #Флаг
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