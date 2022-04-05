Укр

Оккупанты решили наказать Усика, но лишь насмешили украинцев

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Усик Новость обновлена 05 апреля 2022, 20:47
Александр Усик

Боксер выступил против захватчиков.

Известный украинский боксер Александр Усик, который недавно назвал президента рф владимира путина больным человеком, будет "жестко" наказан оккупационными властями Крыма.

Об этом сообщил так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов, передает РИА.

Константинов заявил, что Усик, а также бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и второй президент Украины Леонид Кучма будут лишены наград, полученных ранее. У Александра, который по мнению оккупантов, "утратил моральное право носить награду", захватчики хотят отобрать знак отличия: "За верность долгу".

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик – отличия "За верность долгу"", — заявил Константинов.

Стоит отметить, что эти награды, отличия и звания были присвоены властями АРК еще до оккупации Крыма россией, а потому планы оккупантов "отозвать" их бессмысленны: все их решения являются незаконными.

В сети лишь посмеялись над "санкциями" оккупантов в отношении именитого боксера:

В сети высмеяли "жесткое" решение оккупантов лишить Александра Усика знака отличия
В сети высмеяли "жесткое" решение оккупантов лишить Александра Усика знака отличия

Напомним, Усик, родившийся в Симферополе, частенько увиливал от вопроса: "Чей Крым?" после аннексии полуострова. При этом боксер всегда выходил на ринг с украинским флагом и заявлял, что он украинский спортсмен. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Александр вступил в тероборону, однако позже принял решение начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа за границей.

Ранее сообщалось, что дом чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе был обстрелян "кадыровцами". Позже жена Александра Екатерина рассказала, что россияне использовали дом Усика в качестве базы. Екатерина также показала снимок с последствиями пребывания россиян в их жилище.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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