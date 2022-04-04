Укр

Сербские спортсмены попали в скандал из-за флага Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Сербские баскетболисты не захотели держать украинский флаг Новость обновлена 04 апреля 2022, 00:34
Сербские баскетболисты не захотели держать украинский флаг

Руководство сербской команды не поддержало акцию против войны.

После исключения всех российских клубов из баскетбольной Евролиги в турнире прогремел скандал из-за украинского флага. Баскетболисты сербской "Црвены Звезды" отказались держать флаг Украины перед матчем.

Об этом сообщает Eurohoops в Twitter.

В матче 21-го тура регулярного сезона Евролиги литовский "Жальгирис" принимал сербов. Перед игрой проходила акция против войны в Украине, однако игроки сербской команды демонстративно проигнорировали ее. Тут же болельщики засвистали гостей. К слову, литовский коллектив добыл победу над "Црвеной Звездой" в овертайме со счетом 103 — 98.

На telegram-канале Олега Шарпа появилась реакция болельщиков на поведение сербов. На трибунах во время игры кричали: "Слава Украине! Героям Слава!".

Видеообзор матча "Жальгирис" — "Црвена Звезда":

По итогам этой встречи "Жальгирис" и "Црвена Звезда" занимают 14-е и 11-е места соответственно в турнирной таблице регулярного первенства.

Турнирное положение команд в Евролиге
Турнирное положение команд в Евролиге

Напомним, сразу несколько европейских сборных отказались играть против россии в отборе на чемпионат мира по баскетболу-2023. Похоже, команду рф могут отстранить от Мундиаля по футбольному примеру от УЕФА и ФИФА.

Теги:
#Украина #Баскетбол #Россия #Евролига #Война с Россией
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