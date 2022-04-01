Италия отказалась играть с россией в Кубке мира

С агрессорами не хотят даже стоять рядом на одной площадке.

В след за футбольной сборной рф изгоем становится и баскетбольная. В Италии не хотят играть со сборной россии в квалификации на чемпионат мира по баскетболу-2023.

Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, передает gazzetta.it.

Малаго поддержал Федерацию баскетбола Италии, которая приняла решение не выходить на площадку в матче против россии в отборе на ЧМ-2023, что должен был пройти 1 июля в Италии. Также не хотят играть с россиянами и другие участники отборочной группы — Нидерланды и Исландия.

"Италия решила, что не будет играть, Олимпийский комитет Италии на 100 процентов на стороне Федерации. Нидерланды и Исландия приняли аналогичное решение. Нам очень жаль, что ФИБА сделала такой выбор, мы его не понимаем. А как же ФИФА, которая выбивала команды с утра до вечера? МОК был предельно ясен, только баскетбол и биатлон не последовали указаниям", — заявил Малаго.

Добавим, что ФИБА 1 марта лишь отстранила российские клубы и сборные от всех соревнований. В середине мая организация вновь проанализирует ситуацию в Украине и примет соответствующее решение. Примечательно, что россия выиграла все три стартовые матчи в отборе. ЧМ-2023 по баскетболу пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах.

Турнирное положение команд в группе H отбора на ЧМ-2023

Ранее сообщалось, что баскетбольная Евролига аннулировала все результаты российских клубов в сезоне 2021/22.

Напомним, известный российский тренер сравнила отстранение российских спортсменов с убийством.