Все российские клубы дисквалифицированы из баскетбольного супертурнира

В мировом спорте не хотят соревноваться с агрессором.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Совет Евролиги отстранил российские баскетбольные клубы от главных континентальных соревнований — Евролиги и Еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

По информации источника, санкт-петербургский "Зенит", московский ЦСКА и казанский УНИКС были дисквалифицированы из турнира до конца текущего сезона. Добавим, что из Еврокубка (второй по силе турнир в системе лиг, — прим. ред.) был дисквалифицирован БК "Локомотив-Кубань". Все результаты матчей российских команд в сезоне 2021/22 аннулированы. Напомним, после начала вторжения рф в Украину Евролига приостановила участие команд из рф в турнире.

До приостановки участия российских клубов "Зенит" шел на 5-м месте, ЦСКА — на шестом, а УНИКС — на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги.

Напомним, 22 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Карякина, который поддерживал войну рф в Украине. А от российского олимпийского чемпиона Евгения Рылова отвернулся основной спонсор после того, как спортсмен посетил путинский "шабаш" в Москве.