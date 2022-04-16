Ворог не відмовиться від Харківського напрямку: голова області назвав найгарячішу точку

російські війська готуються до наступу поблизу Ізюму

Російські загарбники не відмовляться від наступів на Харківщину, а найгарячішою точкою ведення бойових дій залишається Ізюмський напрям. Саме туди керівництво російської армії продовжує стягувати війська, аби зробити свою присутність на Луганщині та Донеччині більш потужнішою.

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Інформацію про це, спілкуючись із кореспондентом "Телеграфу", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи ситуацію в області та відповідаючи на питання щодо найбільш небезпечних напрямків на Харківщині.

"Найбільш гаряча точка — це Ізюмський напрям, куди ворог переправляє свої війська, щоб посилити присутність в Луганській та Донецькій областях. Вони не можуть відмовитися від Харківського напрямку, тому тероризують мирне населення та деморалізують наших військових. Але це тільки запалює наші серця гнівом проти кожного російського воїна. Ніщо так не поєднувало Харківщину, як ці події", — сказав Синєгубов.

Більш детально ознайомитися з подіями на Харківщині можна у матеріалі "Телеграфу": ""Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов".

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