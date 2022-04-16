"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов

Харківщина — один з найгарячіших регіонів України — звідти окупанти намагаються влаштувати масштабний наступ на Донбас

Російська армія з перших днів війни намагалась захопити друге за величиною місто нашої країни — Харків, однак отримала потужну відповідь і перейшла до тактики терору мирного населення. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "Телеграфу" розповів про ситуацію в області, а також про те, які напрямки в області наразі найбільш небезпечні.

— За останню добу знову збільшилась інтенсивність обстрілів по Україні, зокрема, і в Харкові, яка зараз ситуація?

— Протягом останнього тижня ми фіксуємо таку ж кількість обстрілів — в середньому біля 50. Але за останні дні фіксуємо обстріли густонаселених житлових районів — ХТЗ, Індустріальний. Близько 40 поранених людей знаходяться у лікарні у дуже важкому стані, сім людей загинуло, три дитини поранено, семимісячна дитина померла на руках у лікаря, коли він приймав її від швидкої допомоги. Позавчора дитина загинула. Такі випадки почастішали. Ворог став бити по районах, де знаходяться люди, де вони йдуть за продуктами, за допомогою. Просто так люди в області вже на вулиці не виходять. Але в нас все одно великі втрати. "Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення. В цих районах немає жодної військової інфраструктури, навіть заводів. Але туди прилітають "гради" та "смерчі".

— Яка кінцева мета ворога щодо Харківської області, враховуючи те, що ви сказали про війну з цивільним населенням?

— Росіяни зрозуміли, що наземну битву за Харків вони програли. Харків’яни показали місце "руському міру", щоб він йшов туди, куди корабель "Москва". Вони не очікували, що їх тут не стануть зустрічати хлібом-сіллю.

Ми знищуємо ворога на дальніх підходах до міста. Наші збройні сили не тільки стримують ворога, а й посилюють оборонні позиції. Харків їм наразі не взяти, принаймні, тими силами, які у них є. На північному фронті, північно-східному також.

Найбільш гаряча точка — це Ізюмський напрям, куди ворог переправляє свої війська, щоб посилити присутність в Луганській та Донецькій областях. Вони не можуть відмовитись від Харківського напряму тому тероризують мирне населення і деморалізують наших військових. Але це тільки запалює наші серця гнівом проти кожного російського воїна. Ніщо так не об’єднувало Харківщину, як ці події.

Бої навколо Ізюму продовжуються декілька тижнів

— Яка ситуація зараз з евакуацією?

— Ми ведемо евакуацію за двома напрямами — Лозова та Барвінкове. У Барвінковому було близько п’яти тисяч людей. Чотири тисячі вже виїхали. Ще тисяча залишається. У Лозовій близько 60 тисяч, вже близько 30 тисяч виїхало. Евакуація вже проводиться не так масово, бо ті, хто хотіли, вже виїхали. Але ми вивозимо, бо прогнозуємо проведення бойових дій і на цих територіях. Наприклад, Борова фактично окупована. А ці населення пункти знаходяться поблизу. Це теж Ізюмський напрям.

— А в який проміжок часу очікуєте?

— Все залежить від ситуації на Ізюмському напряму. Там ворог зазнає великих втрат. Днями був збитий черговий ворожий вертоліт Ка-52. Великі втрати у росіян і серед живої сили, але подробиці ми повідомляти не можемо. Бойові операції там постійно тривають. Цілодобово.