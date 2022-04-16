Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України

Оперативно про головне 16 квітня

В Україні розпочався 52-й день від початку повномасштабного вторгнення російських військ. З кожним новим днем стає все зрозуміліше, що росії не вдасться втілити в життя свої плани швидкого захоплення нашої країни, а тому окупанти мстять за це мирним громадянам, обстрілюючи українські міста і вбиваючи простих громадян. Водночас українські війська продовжують знищувати сили окупантів, втрати яких уже перевалили за 20 тисяч солдатів. Країни Заходу теж не збираються стояти осторонь і посилюють санкції проти росії і готують нові постачання бойової техніки та озброєння в Україну.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме читачів про найважливіші новини, які відбулися в Україні та світі 16 квітня, а оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 У війні з росією загинуло до 3 тисяч українських військовослужбовців, повідомив Зеленський.

Командування Повітряних військ ЗСУ: через великі втрати російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак;

один вертоліт;

три безпілотні літальні апарати;

дві крилаті ракети.

Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.

00:00 Президент України Володимир Зеленский опублікував чергове відеозвернення. Ключові тези:

Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше.

Санкції проти росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні.

Черговий санкційний пакет проти росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії.

Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Провів сьогодні нараду з урядовцями. Ключова тема – розв'язання нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану. Відзначено, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території.

Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян.

Це 80% наших громадян. Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головна тема – це Маріуполь.

Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.

Нагадаємо, що інформація за 13 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію".

Про те, що відбувалося в Україні 14 квітня, читайте у матеріалі: "Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"".

А про головні події 15 квітня можна дізнатися у матеріалі: Війна – день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки що не збирається їхати в Україну