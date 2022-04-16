Рус

росія "помстилася" Джонсону за підтримку України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2175
Борис Джонсон Новина оновлена 16 квітня 2022, 12:36
Борис Джонсон

росія розширила список осіб, яким заборонено відвідувати країну

російська федерація закриває в'їзд для прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, глав Міністерства закордонних справ, а також представників Міністрерства оборони Британії.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказану інформацію у суботу, 16 квітня, оголосили у пресцентрі МЗС росії.

Так, росія у відповідь на санкції Лондона включила в російський "стоп-лист" ключових членів британського уряду та низку політичних діячів.

Перелік британських чиновників, яким заборонили в`їзд до росії
Перелік британських чиновників, яким заборонили в`їзд до росії

"Найближчим часом піде розширення цього списку за рахунок включення до нього британських політиків і парламентарів, які сприяють нагнітанню антиросійської істерії, підштовхують "колективний Захід" до використання мови загроз у діалозі з москвою і займаються безсовісним підбурюванням київського неонацистського режиму", — йдеться в офіційному тексті російського відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, Велика Британія пригрозила особисто кривавому диктатору володимиру путіну.

Теги:
#Санкції #МЗС #Британія #Список #Джонсон #Росія
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Україна
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
росія "помстилася" Джонсону за підтримку України
Дата публікації
Категорія
Британці навчають українську тероборону
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
Категорія
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України