росія "помстилася" Джонсону за підтримку України

росія розширила список осіб, яким заборонено відвідувати країну

російська федерація закриває в'їзд для прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, глав Міністерства закордонних справ, а також представників Міністрерства оборони Британії.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказану інформацію у суботу, 16 квітня, оголосили у пресцентрі МЗС росії.

Так, росія у відповідь на санкції Лондона включила в російський "стоп-лист" ключових членів британського уряду та низку політичних діячів.

Перелік британських чиновників, яким заборонили в`їзд до росії

"Найближчим часом піде розширення цього списку за рахунок включення до нього британських політиків і парламентарів, які сприяють нагнітанню антиросійської істерії, підштовхують "колективний Захід" до використання мови загроз у діалозі з москвою і займаються безсовісним підбурюванням київського неонацистського режиму", — йдеться в офіційному тексті російського відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, Велика Британія пригрозила особисто кривавому диктатору володимиру путіну.