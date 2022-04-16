росія "помстилася" Джонсону за підтримку України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2175
росія розширила список осіб, яким заборонено відвідувати країну
російська федерація закриває в'їзд для прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, глав Міністерства закордонних справ, а також представників Міністрерства оборони Британії.
Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram
Вказану інформацію у суботу, 16 квітня, оголосили у пресцентрі МЗС росії.
Так, росія у відповідь на санкції Лондона включила в російський "стоп-лист" ключових членів британського уряду та низку політичних діячів.
"Найближчим часом піде розширення цього списку за рахунок включення до нього британських політиків і парламентарів, які сприяють нагнітанню антиросійської істерії, підштовхують "колективний Захід" до використання мови загроз у діалозі з москвою і займаються безсовісним підбурюванням київського неонацистського режиму", — йдеться в офіційному тексті російського відомства.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, Велика Британія пригрозила особисто кривавому диктатору володимиру путіну.
- Дата публікації
-
- Категорія
-