Чехія красиво "послала" росію з її вимогами щодо зброї для України

У росії вигадали привід, щоб змусити Чехію припинити постачання бойової техніки в Україну

Уряд росії вимагав від Чехії припинити постачати Україні бойову техніку радянського виробництва, пославшись на те, що Прага нібито мала проконсультуватися з москвою. Влада європейської країни вже назвала цю вимогу "дурницею".

Про це повідомляє чеський портал iDNES.

За інформацією видання, росія вимагає не постачати без її дозволу зброю радянського виробництва до третіх країн. Втім, глава МЗС Чехії Ян Липавський зазначив, що такого пункту про реекспорт у договорах просто немає.

"МЗС не відповіло і не відповідатиме на цю записку, враховуючи, що вона є фактичною дурницею", — сказав він.

За його словами, росія в такий спосіб вкотре вдалася до брехні, щоб зупинити підтримку України його країною.

Його слова також підтвердила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, яка зазначила, що росія вимагає від Заходу припинити постачати зброю для українських захисників загрозами та здирством.

"Ми наполегливо допомагатимемо Україні, українці воюють і за нашу свободу, а військовому злочинцю путіну ми ніколи не поступимося", — написала вона у своєму твіттері.

Видання зазначило, що з початку військового вторгнення росії в Україну Чехія передала на потреби ЗСУ зброї на 1,1 мільярда крон (близько 1,5 мільярда гривень). Що саме було поставлено не розкривається з міркувань безпеки, однак у мережі з’являлися відомості про те, що країна передавала РСЗВ "Град", танки Т-72 та бойові машини піхоти (БМП).

Як повідомлялося раніше, Словаччина раніше анонсувала передачу Україні САУ "Zuzana 2" чеського виробництва. Крім того, вкластися в українські оборонні можливості вирішила і Німеччина, яка виділить з цією метою понад мільярд євро.