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Німеччина розщедриться на зброю для ЗСУ: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Україна отримає від Німеччини понад мільярд євро на допомогу ЗСУ Новина оновлена 15 квітня 2022, 22:09
Україна отримає від Німеччини понад мільярд євро на допомогу ЗСУ

Уряд ФРН має намір виділити додаткові кошти на військову допомогу Україні

Німеччина має намір значно посилити можливості ЗСУ, виділивши на потреби українських захисників більше мільярда євро.

Про це повідомляє dpa з посиланням на представників уряду ФРН.

Зазначається, що Берлін має намір виділити на військову допомогу "іншим країнам" близько 2 мільярдів євро. З них понад мільярд буде призначено для України.

Відомо, що 400 мільйонів із цієї суми буде передано фонду European Peace Facility, який займається закупівлею озброєння для українських захисників.

Як повідомлялося, раніше за збільшення розміру військової допомоги виступив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, який заявив, що його країна не може залишити Україну наодинці.

"Вони (українці, — ред) теж воюють за нас. Україна не повинна програти, путін не повинен перемогти ", — сказав він.

Водночас депутат Бундестагу Маркус Фабер підтвердив, що Німеччина розпочне постачання важкої техніки в Україну.

Поки невідомо, про яку зброю йдеться, проте компанія Rheinmetall вже заявила про готовність поставити в нашу країну танки Leopard 1 та БМП Marder. Разом з тим компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала закупити САУ Panzerhaubitze 2000 на суму 1,7 млрд євро.

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#Україна #Німеччина
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