"Вони теж воюють за нас": у Німеччині закликали дати більше зброї Україні
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Німцям рекомендують економити енергоносії, щоб досадити путіну.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек виступив за збільшення постачання зброї в Україну.
Про це повідомляє ZDF.
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"Має прибути більше зброї. Ми не можемо залишити Україну одну у війні. Вони теж воюють за нас. Україна не повинна програти, путін не повинен перемогти", — сказав політик журналістам.
Відповідаючи на запитання, чи постачає Німеччина також важке озброєння, віце-канцлер сказав: "Народ в Україні мужній і готовий піти на жертви, дає відсіч. Ми зобов’язані підтримувати їх зброєю. Водночас ми маємо відповідальність не стати мішенню. Це рамки, у яких ми робимо все, що можливо".
Також Хабек вкотре закликав мешканців Німеччини заощаджувати енергію.
"Я прошу всіх зробити свій внесок в економію енергії зараз. Якщо ви можете сісти на поїзд або велосипед на Великдень, це добре. Це зручно для гаманця і дратує путіна", — сказав політик.
Зазначимо, раніше Роберт Хабек заявив, що Україна припустилася "дипломічної помилки", відмовивши приймати в Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра. Але водночас він зазначив, що скандальна ситуація ніяк не вплине на відносини між Україною та Німеччиною.
У свою чергу Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме зброю Україні і це майже вперше з часів Другої світової війни, коли ФРН порушить свою "філософію безпеки", щоб озброїти іншу державу.
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