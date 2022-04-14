Німеччина вже читає мораль Україні через Штайнмайєра

Незважаючи на розбіжності, уряд ФРН постійно перебуває в контакті з владою України.

У Німеччині вважають, що Україна припустилася "дипломічної помилки", відмовивши приймати в Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє ZDF.

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"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки… Федеральний президент – це Німеччина. І саме тому його запрошення від президента Зеленського – це запрошення Німеччини", — сказав він.

На запитання чи відвідає тепер він чи канцлер Німеччини Олаф Шольц Україну, Хабек відповів, що "ми вирішуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".

Нагадаємо, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні виступили проти його візиту до Києва разом із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

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У Берліні це рішення сприйняли дуже неоднозначно — нагадали Києву, що Штайнмайєр визнав, що "припустився помилки" з СП-2 і політикою щодо росії. Також він закликав до трибуналу для путіна та Лаврова.

Деякі з чиновників відкрито заявили про своє розчарування в таких діях Києва.

У свою чергу в Офісі президента України заявили, що не отримували звернення від офісу президента Німеччини.