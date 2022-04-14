Німеччина вже читає мораль Україні через Штайнмайєра
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Незважаючи на розбіжності, уряд ФРН постійно перебуває в контакті з владою України.
У Німеччині вважають, що Україна припустилася "дипломічної помилки", відмовивши приймати в Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра.
Про це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє ZDF.
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"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки… Федеральний президент – це Німеччина. І саме тому його запрошення від президента Зеленського – це запрошення Німеччини", — сказав він.
На запитання чи відвідає тепер він чи канцлер Німеччини Олаф Шольц Україну, Хабек відповів, що "ми вирішуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".
Нагадаємо, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні виступили проти його візиту до Києва разом із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
У Берліні це рішення сприйняли дуже неоднозначно — нагадали Києву, що Штайнмайєр визнав, що "припустився помилки" з СП-2 і політикою щодо росії. Також він закликав до трибуналу для путіна та Лаврова.
Деякі з чиновників відкрито заявили про своє розчарування в таких діях Києва.
У свою чергу в Офісі президента України заявили, що не отримували звернення від офісу президента Німеччини.