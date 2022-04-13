Відмова Зеленського прийняти Штайнмаєра образила німецьких політиків

Німецькі політичні діячі дуже незадоволені подібною риторикою української влади

У Німеччині з’являється все більше і більше політиків та провладних діячів, яким не до вподоби відмова німецькому президенту Франку-Валтеру Штайнмаєру у візиті до Києва. Деякі з чиновників відкрито заявляють про своє розчарування або невдоволення.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

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Так, на думку голови комітету Бунденстагу із закордонних справ, представника Соціал-демократичної партії (СДПН) Міхаеля Рота, подібне рішення Зеленського є "невиправданим" стосовно німецького президента. Більше того, він зазначив, що відмова прозвучала у вівторок, 12 квітня, коли сам Рот разом із кількома депутатами від коаліції знаходився в Україні.

"Я спочатку не міг у це повірити. Зараз важливо залишатися на зв’язку, — сказав він. — Я дуже розчарований цією відмовою".

Депутати від СДПН Рольф Мютценіч та Ральф Штегнер вважають, що зустріч Штайнмаєра з владою України могла б стати "знаком солідарності" Німеччини з українським народом. При цьому, на думку Штегнера, політичного підґрунтя у такій відмові для візиту немає, адже німецький лідер не підтримує рф. Більше того, політик зазначив, що будь-яка енергетична залежність від росії буде подолана якнайшвидше.

У представника Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганга Кубіцкі ситуація також викликала низку питань і невдоволення.

"Уявити не можу, щоб канцлер уряду, який підтримується ВДП, приїхав до країни, яка оголошує главу нашої держави небажаною особою", — заявив він.

При цьому він упевнений, що Зеленський не до кінця зважив усі "за" та "проти", перш ніж відмовити Штайнмаєру.

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У парламентській групі Лівих упевнені, що критикувати німецького президента можна і потрібно. Однак це має відрізнятися від "нехтування главою держави, до якої щодня висуваються якісь вимоги".

Цікаво, що єдині, хто згоден із риторикою офіційного Києва, це представники партії Зелених. За словами речника партії з питань безпеки Сари Нанні, подібне рішення може не подобатися, але не має дивувати нікого, навіть самого Штайнмаєра.

Нагадаємо, що візит німецького президента до України мав відбутися у середу, 13 квітня. Франка-Вальтера Штайнмаєра чекали разом із чотирма іншими лідерами європейських країн, проте незабаром стало відомо, що приїзд лідера Німеччини у Києві вважали "небажаним".