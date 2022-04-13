У Німеччині здивовані рішенням Зеленського щодо Штайнмаєра

Німецькі урядовці підкреслюють, що завжди підтримували Україну

Рішення української влади відмовити у візиті до Києва німецькому президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру у Берліні сприйняли вельми неоднозначно. Небажання бачити політика в Україні щиро дивує іноземних партнерів, адже від самого початку Німеччина чітко заявила, що підтримує нашу державу і війні з росією.

Із заявою щодо ситуації навколо візиту Штайнмаєра 12 квітня виступили представники уряду ФРН, пише "DW".

Оперативно і достовірно про війну в Україні

За словами урядовців, президент Німеччини займає "чітку позицію", підтримуючи Україну. У Берліні нагадали, що одразу після переобрання на посаду Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав кривавого диктатора володимира путіна "зняти зашморг із шиї України".

"Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента, — йшлося у заяві німецького уряду.

Також іноземні політики підкреслили, що Штайнмаєр своєю поїздкою хотів продемонструвати "зовнішньополітичну солідарність" Німеччини з Україною.

При цьому, нагадаємо, німецького лідера начебто не хоче бачити в Києві саме український президент Володимир Зеленський. Джерела стверджують, що свою відмову гарант мотивує тісними зв'язками Штайнмаєра із росією протягом багатьох років.

Однак попри таку риторику офіційного Києва, у Німеччині підкреслили, що готові допомогти Україні зброєю. Це чи не вперше з часів Другої світової війни, коли ФРН порушить свою "філософію безпеки", аби озброїти іншу державу.

Додамо, що у середу, 13 квітня, до столиці мають завітати лідери одразу чотирьох європейських країн. У мережі вже з'явилися перші фото президентів Польщі, Естонії, Литви та Латвії — під час поїздки до Києва.