Германия уже читает мораль Украине из-за Штайнмайера

Несмотря на разногласия правительство ФРГ постоянно находится в контакте с властью Украины.

В Германии считают, что Украина допустила "дипломатическую ошибку", отказав принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью газетам медиагруппы Funke, передает ZDF.

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"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку… Федеральный президент – это Германия. И именно поэтому его приглашение от президента Зеленского – это приглашение Германии", – сказал он.

На вопрос посетит ли теперь он или канцлер Германии Олаф Шольц Украину, Хабек ответил, что "мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".

Напомним, 12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Украине выступили против его визита в Киев вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

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В Берлине это решение восприняли весьма неоднозначно — напомнили Киеву, что Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" с СП-2 и политикой в отношении россии. Также он призвал к трибуналу для путина и Лаврова.

Некоторые из чиновников в открытую заявили о своем разочаровании в таких действиях Киева.

В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили, что не получали обращение от офиса президента Германии.