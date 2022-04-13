Укр

В Германии удивлены решением Зеленского насчет Штайнмайера

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В Киеве визит немецкого лидера назвали нежелательным Новость обновлена 13 апреля 2022, 09:47
В Киеве визит немецкого лидера назвали нежелательным

Немецкие чиновники подчеркивают, что всегда поддерживали Украину

Решение украинских властей отказать в визите в Киев немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в Берлине восприняли весьма неоднозначно. Нежелание видеть политика в Украине искренне удивляет иностранных партнеров, ведь с самого начала Германия ясно заявила, что поддерживает наше государство и войну с россией.

С заявлением по поводу ситуации вокруг визита Штайнмайера 12 апреля выступили представители правительства ФРГ, пишет "DW".

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По словам чиновников, президент Германии занимает "четкую позицию", поддерживая Украину. В Берлине напомнили, что сразу после переизбрания на должность Франк-Вальтер Штайнмайер призвал кровавого диктатора Владимира Путина "снять удавку с шеи Украины".

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных поклонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", — говорилось в заявлении немецкого правительства.

Также иностранные политики подчеркнули, что Штайнмайер своей поездкой хотел продемонстрировать "внешнеполитическую солидарность" Германии с Украиной.

При этом, напомним, немецкого лидера якобы не хочет видеть в Киеве именно украинский президент Владимир Зеленский. Источники утверждают, что свой отказ гарант мотивирует тесными связями Штайнмайера с россией на протяжении многих лет.

Однако, несмотря на такую риторику официального Киева, в Германии подчеркнули, что готовы помочь Украине оружием. Это чуть ли не впервые со времен Второй мировой войны, когда ФРГ нарушит свою "философию безопасности", чтобы вооружить другое государство.

Добавим, что в среду, 13 апреля, столицу должны посетить лидеры сразу четырех европейских стран. В сети уже появились первые фото президентов Польши, Эстонии, Литвы и Латвии во время поездки в Киев.

Теги:
#Украина #Германия #Война #Владимир Зеленский #Франк Вальтер Штайнмайер #Штайнмайер
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