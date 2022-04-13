Отказ Зеленского принять Штайнмайера обидел немецких политиков

Немецкие политические деятели весьма недовольны подобной риторикой украинских властей

В Германии появляется все больше и больше политиков и провластных деятелей, которым не по душе отказ немецкому президенту Франку-Валтеру Штайнмайеру в визите в Киев. Некоторые из чиновников в открытую заявляют о своем разочаровании или же недовольстве.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

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Так, по мнению главы комитета Бунденстага по иностранным делам, представителя Социал-демократической партии (СДПГ) Михаеля Рота, подобное решение Зеленского является "неоправданным" по отношению к немецкому президенту. Более того — он отметил, что отказ прозвучал во вторник, 12 апреля, когда сам Рот вместе с несколькими депутатами от коалиции находился в Украине.

"Я сначала не мог в это поверить. Сейчас важно оставаться на связи, — отметил он. — Я очень разочарован этим отказом".

Депутаты от СДПГ Рольф Мютценич и Ральф Штегнер считают, что встреча Штайнмайера с властями Украины могла бы стать "знаком солидарности" Германии с украинским народом. При этом, по мнению Штегнера, политической подоплеки в таком отказе для визита нет, ведь немецкий лидер не поддерживает рф. Более того — политик отметил, что любая энергетическая зависимость от россии будет преодолена в скорейшем времени.

У представителя свободной демократической партии Германии Вольфганга Кубицки сложившаяся ситуация также вызвала ряд вопросов и недовольство.

"Представить себе не могу, чтобы канцлер правительства, который поддерживается СДП, приехал в страну, которая объявляет главу нашего государства нежелательным лицом", — заявил он.

При этом он уверен, что Зеленский не до конца взвесил все "за" и "против", прежде чем отказать Штайнмайеру.

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В парламентской группе Левых уверены, что критиковать немецкого президента можно и нужно. Однако это должно отличаться от "пренебрежения главой государства, к которому ежедневно выдвигаются какие-то требования".

Интересно, что единственные, кто согласен с риторикой официального Киева, это представители партии Зеленых. По словам спикера партии по вопросам безопасности Сары Нанни, подобное решение может не нравиться, но не должно удивлять никого, даже самого Штайнмайера.

Напомним, что визит немецкого президента в Украину должен был состояться в среду, 13 апреля. Франка-Вальтера Штайнмайера ожидали вместе с четырьмя другими лидерами европейских стран, однако вскоре стало известно, что приезд лидера Германии в Киеве посчитали "нежелательным".