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Кулеба поставив крапку у скандалі з візитом Штайнмайєра до Зеленського

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Голова МЗС України прокоментував конфлікт Зеленського зі Штайнмаєром Новина оновлена 14 квітня 2022, 16:58
Голова МЗС України прокоментував конфлікт Зеленського зі Штайнмаєром

Міністр пояснив, що причиною конфлікту став витік неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.

Скандал з відмовою президента України Володимира Зеленського від зустрічі з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром буде врегульований дипломатичним шляхом.

Про це у четвер, 14 квітня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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За словами голови МЗС, скандальна ситуація ніяк не вплине на відносини між Україною та Німеччиною.

"Ми не зацікавлені в ескалації, в загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. І ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде", — сказав він.

Кулеба додав, що Україна з повагою ставиться до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, а скандал відбувся на фоні витоку неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.

Нагадаємо, що відмова українського президента Володимира Зеленського від зустрічі з президентом Німеччини сильно схвилювала німецьких політиків, а деякі з них назвали рішення Києва "невиправданим".

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "збитий з пантелику".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри таку риторику офіційного Києва, у Німеччині підкреслили, що готові допомогти Україні зброєю. Це чи не вперше з часів Другої світової війни, коли ФРН порушить свою "філософію безпеки", аби озброїти іншу державу.

Теги:
#Україна #Німеччина #Скандал #МЗС #Володимир Зеленський #Франк Вальтер Штайнмаєр #Дмитро Кулеба
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