Шольц відреагував на відмову Зеленського від зустрічі зі Штаймаєром: "Я збитий з пантелику"

Німецькому президенту у Києві поки не раді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не планує візит до Києва та "збитий з пантелику" через те, що українська влада відмовилася прийняти німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це у середу, 13 квітня, повідомила радіостанція RBB.

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Як зазначив у власному Telegram-каналі політичний аналітик Олег Шарп, історія з відмовою Зеленського зустрічати у Києві Штайнмаєра нашій країні ще відгукнеться.

"Зі Штайнмаєром Зеленський явно погарячкував — хамський випад у бік німецького президента нам ще відгукнеться. Як не на користь усім сьогоднішня обструкція Макрона за те, що той не вжив слова "геноцид" в описах звірств росії на українській території, а задовольнявся виразом "військові злочини"", — написав Шарп.

Дійсно, за останню добу відмова президента України від зустрічі з німецьким колегою набирає все нові оберти. Як відомо, Банкова відмовилась від візиту Штайнмаєра разом з іншими європейськими лідерами, які сьогодні відвідують Київ. Серед аргументів були зв'язки політика з росією. Варто нагадати, що саме Штайнмаєр активно підтримував "Північний потік-2", а також намагався проштовхнути "формулу Штайнмаєра", імплементація якої інтегрувала б ОРДЛО до України на особливих умовах.

З початком війни риторика Штайнмаєра щодо путіна суттєво змінилася. Німецький президент заявив, що путін та лавров повинні понести відповідальність за свої військові злочини в Україні та постати перед трибуналом у Гаазі. Крім того, Штайнмаєр знову "проїхався" по російському президенту, однак Зеленський все одно не захотів з ним зустрічатися. Натомість президент України запросив до Києва канцлера Німеччина Олафа Шольца для обговорення нових військових поставок.

Як повідомляв "Телеграф", Штайнмаєр визнав, що припускався багатьох помилок щодо відносин з росією та кривавим диктатором володимиром путіним. Ймовірно, що це сталося після того, як його розкритикували через проросійську позицію.