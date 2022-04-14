Укр

Кулеба поставил точку в скандале с визитом Штайнмайера к Зеленскому

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Глава МИД Украины прокомментировал конфликт Зеленского со Штайнмайером Новость обновлена 14 апреля 2022, 16:58
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт Зеленского со Штайнмайером

Министр объяснил, что причиной конфликта стала утечка непроверенной информации в немецкие СМИ.

Скандал с отказом президента Украины Владимира Зеленского от встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером будет урегулирован дипломатическим путем.

Об этом в четверг, 14 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

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По словам главы МИД, скандальная ситуация никак не отразится на отношениях между Украиной и Германией.

"Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого вреда для украинско-германских отношений не будет", — сказал он.

Кулеба добавил, что Украина с уважением относится к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а скандал произошел на фоне утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.

Напомним, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от встречи с президентом Германии сильно взволновал немецких политиков, а некоторые из них назвали решение Киева "неоправданным".

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "сбит с толку".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на такую риторику официального Киева, в Германии подчеркнули, что готовы помочь Украине оружием. Это чуть ли не впервые со времен Второй мировой войны, когда ФРГ нарушит свою "философию безопасности", чтобы вооружить другое государство.

Теги:
#Украина #Германия #Скандал #МЗС #Владимир Зеленский #Франк Вальтер Штайнмайер #Дмитрий Кулеба
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