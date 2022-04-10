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Україна може купити німецькі гаубиці: яку користь вони принесуть ЗСУ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський вже кілька тижнів намагається умовити Німеччину на постачання озброєння Новина оновлена 10 квітня 2022, 11:16
Зеленський вже кілька тижнів намагається умовити Німеччину на постачання озброєння

Поки політики гальмують, виробники зброї не сплять

Україна може отримати близько сотні самохідних гаубиць марки Panzerhaubitze 2000 безпосередньо від виробника, щоб давати й надалі гідну відсіч у війні з Росією. З такою пропозицією виступила компанія Krauss-Maffei Wegmann, направивши відповідне звернення до Мінекономіки Німеччини.

Інформацію передає німецьке видання Welt, посилаючись на особисті джерела.

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За даними журналістів, компанія запропонувала Україні закупівлю розміром 1,7 млрд. євро. До комплекту, як уже повідомлялося, входить сотня самохідних гаубиць. Якщо ж цей варіант не влаштує наших політиків, то є ще один — щодо спеціальних гаубиць для БТР-ів Boxer. Така партія техніки коштуватиме трохи дешевше — 1,2 млрд євро.

Гаубиця Panzerhaubitze 2000
Гаубиця Panzerhaubitze 2000

Важливо те, що самохідні гаубиці дуже корисні на війні. Їх не розміщують у першу лінію для бою, проте вони часто "прикривають" і підтримують тил основних бойових танків. Дальність пострілу дозволяє гаубиці покривати велику відстань. Також самохідна гаубиця може використовуватися для самооборони навіть проти танка.

Озброєння марки Panzerhaubitze 2000 гарне ще й тим, що може вражати цілі на відстані близько 30 км. У ситуації, коли не завжди є можливість впритул підібратися до ворога (а росіяни максимально блокують такі можливості для ЗСУ), гаубиці могли б стати чудовою вогневою підтримкою.

Тим часом поки західні країни ще розмірковують над можливістю постачання різного озброєння Україні, наші захисники самостійно його добувають — на полі бою. Як ми вже писали, ЗСУ вдалося відвоювати у росіян близько тисячі боєздатної техніки, яка вже використовується проти ворога.

Також "Телеграф" писав, що в той час, як німецький канцлер, ймовірно, блокує постачання Україні танків, уряд Словаччини передало свій єдиний комплекс ППО марки С-300, залишившись без такого захисту.

Теги:
#Україна #Німеччина #Зброя #Війна #Поставки #Гаубиця
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