Україна може купити німецькі гаубиці: яку користь вони принесуть ЗСУ

Поки політики гальмують, виробники зброї не сплять

Україна може отримати близько сотні самохідних гаубиць марки Panzerhaubitze 2000 безпосередньо від виробника, щоб давати й надалі гідну відсіч у війні з Росією. З такою пропозицією виступила компанія Krauss-Maffei Wegmann, направивши відповідне звернення до Мінекономіки Німеччини.

Інформацію передає німецьке видання Welt, посилаючись на особисті джерела.

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За даними журналістів, компанія запропонувала Україні закупівлю розміром 1,7 млрд. євро. До комплекту, як уже повідомлялося, входить сотня самохідних гаубиць. Якщо ж цей варіант не влаштує наших політиків, то є ще один — щодо спеціальних гаубиць для БТР-ів Boxer. Така партія техніки коштуватиме трохи дешевше — 1,2 млрд євро.

Гаубиця Panzerhaubitze 2000

Важливо те, що самохідні гаубиці дуже корисні на війні. Їх не розміщують у першу лінію для бою, проте вони часто "прикривають" і підтримують тил основних бойових танків. Дальність пострілу дозволяє гаубиці покривати велику відстань. Також самохідна гаубиця може використовуватися для самооборони навіть проти танка.

Озброєння марки Panzerhaubitze 2000 гарне ще й тим, що може вражати цілі на відстані близько 30 км. У ситуації, коли не завжди є можливість впритул підібратися до ворога (а росіяни максимально блокують такі можливості для ЗСУ), гаубиці могли б стати чудовою вогневою підтримкою.

Тим часом поки західні країни ще розмірковують над можливістю постачання різного озброєння Україні, наші захисники самостійно його добувають — на полі бою. Як ми вже писали, ЗСУ вдалося відвоювати у росіян близько тисячі боєздатної техніки, яка вже використовується проти ворога.

Також "Телеграф" писав, що в той час, як німецький канцлер, ймовірно, блокує постачання Україні танків, уряд Словаччини передало свій єдиний комплекс ППО марки С-300, залишившись без такого захисту.