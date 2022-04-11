Україні готові передати 50 німецьких танків Leopard 1 (фото, відео)

Компанія Rheinmetall готова передати ЗСУ танки Leopard 1 та БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готується поставити Україні вжиті бойові танки Leopard 1. Також йдеться про передачу Збройним силам України до 60 БМП Marder.

Про це повідомляє Spiegel.

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"Перші Leopard 1 можуть бути доставлені через шість тижнів", — заявив 11 квітня генеральний директор Handelsblatt Армін Паппергер. Однак для цього компанія спочатку має отримати схвалення федерального уряду Німеччини.

Rheinmetall висловив готовність поставити Україні танки Leopard 1

Німецькі БМП Marder

Наразі перевіряється стан транспортних засобів. Постачання може здійснюватися через дочірню компанію Rheinmetall Italia протягом періоду до трьох місяців.

За словами Паппергера, українських солдатів можна навчити управлінню Leopard 1 за лічені дні. За його словами, обов’язковою умовою для цього є те, що це будуть підготовлені військові кадри.

Нагадаємо, що Україна може купити близько сотні німецьких самохідних гаубиць марки Panzerhaubitze 2000, щоб давати гідну відсіч у війні з росією.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини передав свій єдиний комплекс ППО марки С-300, залишившись без такого захисту.