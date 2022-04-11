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Україні готові передати 50 німецьких танків Leopard 1 (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — бойовий танк Leopard 1 Новина оновлена 11 квітня 2022, 15:36
На фото — бойовий танк Leopard 1

Компанія Rheinmetall готова передати ЗСУ танки Leopard 1 та БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готується поставити Україні вжиті бойові танки Leopard 1. Також йдеться про передачу Збройним силам України до 60 БМП Marder.

Про це повідомляє Spiegel.

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"Перші Leopard 1 можуть бути доставлені через шість тижнів", — заявив 11 квітня генеральний директор Handelsblatt Армін Паппергер. Однак для цього компанія спочатку має отримати схвалення федерального уряду Німеччини.

Rheinmetall висловив готовність поставити Україні танки Leopard 1
Rheinmetall висловив готовність поставити Україні танки Leopard 1
Німецькі БМП Marder
Німецькі БМП Marder

Наразі перевіряється стан транспортних засобів. Постачання може здійснюватися через дочірню компанію Rheinmetall Italia протягом періоду до трьох місяців.

За словами Паппергера, українських солдатів можна навчити управлінню Leopard 1 за лічені дні. За його словами, обов’язковою умовою для цього є те, що це будуть підготовлені військові кадри.

Нагадаємо, що Україна може купити близько сотні німецьких самохідних гаубиць марки Panzerhaubitze 2000, щоб давати гідну відсіч у війні з росією.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини передав свій єдиний комплекс ППО марки С-300, залишившись без такого захисту.

Теги:
#Україна #Німеччина #Зброя #Війна #Rheinmetall #ЗСУ
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