Німеччина змінює свою позицію щодо нападу росії в Україну: Зеленський розповів деталі

Президент України розповів про позитивні зміни у позиції Німеччини

Політична позиція Німеччини після початку вторгнення росії в Україну стала поступово змінюватись на користь нашої країни.

Про це заявив під час свого традиційного відеозвернення президент Володимир Зеленський.

За його словами, він провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем про те, як притягнути до відповідальності причетних до скоєння військових злочинів в Україні, щодо посилення санкцій проти росії та про те, як змусити кремль почати шукати миру.

"Радий зазначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України", — повідомив Зеленський.

За його словами, такий самий курс підтримує більшість жителів Німеччини.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії уряд Німеччини зазнавав різкої критики через відсутність ефективних кроків щодо стримування російської агресії проти України.

Проблем для ФРН додає її сильна залежність від постачання газу та нафти з росії, так, наприклад, до вторгнення 55% всього газу в країну надходило саме з країни-агресора. Втім, останніми днями в уряді Німеччини почали говорити про плани відмовитися від постачання російських енергоносіїв.