Германия меняет свою позицию по нападению россии в Украину: Зеленский рассказал детали

Президент Украины рассказал о положительных переменах в позиции Германии

Политическая позиция Германии после начала вторжения россии в Украину стала постепенно меняться в пользу нашей страны.

Об этом заявил во время своего традиционного видеообращения президент Владимир Зеленский.

По его словам, он провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о том, как привлечь к ответственности причастных к совершению военных преступлений в Украине, об усилении санкций против россии и о том, как заставить кремль начать искать мир.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины", — сообщил Зеленский.

По его словам, такой же курс поддерживает большинство жителей Германии.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии правительство Германии подвергалось резкой критике из-за отсутствия эффективных шагов по сдерживанию российской агрессии против Украины.

Проблем для ФРГ добавляет ее сильная зависимость от поставок газа и нефти из россии, так, к примеру, до вторжения 55% всего газа в страну поступало именно из страны-агрессора. Впрочем, в последние дни в правительстве Германии начали говорить о планах отказаться от поставок российских энергоносителей.