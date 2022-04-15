Укр

Германия раскошелится на оружие для ВСУ: подробности

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украина получит от Германии более миллиарда евро на помощь ВСУ Новость обновлена 15 апреля 2022, 22:09
Украина получит от Германии более миллиарда евро на помощь ВСУ

Правительство ФРГ собирается выделить дополнительные средства на военную помощь Украине

Германия намерена значительно усилить возможности ВСУ, выделив на нужды украинских защитников более одного миллиарда евро.

Об этом информирует dpa со ссылкой на представителей правительства ФРГ.

Отмечается, что Берлин намерен выделить на военную помощь "другим странам" около 2 миллиардов евро. Из них более миллиарда будут предназначены для Украины.

Известно, что 400 миллионов из этой суммы будут переданы фонду European Peace Facility, который занимается закупкой вооружения для украинских защитников.

Как сообщалось, ранее за увеличение размера военной помощи выступил министр экономики Германии Роберт Хабек, который заявил, что его страна не может оставить Украину наедине.

"Они (украинцы, — ред) тоже воюют за нас. Украина не должна проиграть, путин не должен победить", — сказал он.

Вместе с тем депутат Бундестага Маркус Фабер подтвердил, что Германия начнет поставки тяжелой техники в Украину.

Пока неизвестно, о каком оружии идет речь, однако компания Rheinmetall уже заявила о готовности поставить в нашу страну танки Leopard 1 и БМП Marder. Вместе с тем компания Krauss-Maffei Wegmann предложила закупить САУ Panzerhaubitze 2000 на сумму в 1,7 млрд евро.

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#Украина #Германия
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