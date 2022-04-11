Украине готовы передать 50 немецких танков Leopard 1 (фото, видео)

Компания Rheinmetall готова передать ВСУ танки Leopard 1 и БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовится поставить Украине бывшие в употреблении боевые танки Leopard 1. Также говорится о передаче Вооруженным силам Украины до 60 БМП Marder.

Об этом сообщает Spiegel.

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"Первые Leopard 1 могут быть доставлены через шесть недель", — заявил 11 апреля генеральный директор Handelsblatt Армин Паппергер. Однако для этого компания сначала должна получить одобрение федерального правительства Германии.

Rheinmetall выразил готовность поставить Украине танки Leopard 1

Немецкие БМП Marder

В настоящее время проверяется состояние транспортных средств. Поставка может осуществляться через дочернюю компанию Rheinmetall Italia в течение периода до трех месяцев.

По словам Паппергера, украинских солдат можно обучить управлению Leopard 1 за считанные дни. По его словам, обязательным условием для этого является то, что это будут подготовленные военные кадры.

Напомним, что Украина может купить около сотни немецких самоходных гаубиц марки Panzerhaubitze 2000, чтобы давать достойный отпор в войне с россией.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии передало свой единственный комплекс ППО марки С-300, оставшись без подобной защиты.