"Они тоже воюют за нас": в Германии призвали дать больше оружия Украине

Немцам рекомендуют экономить энергоносители, чтобы досадить путину.

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил за увеличение поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает ZDF.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Должно прибыть больше оружия. Мы не можем оставить Украину одну в войне. Они тоже воюют за нас. Украина не должна проиграть, путин не должен победить", — сказал политик журналистам.

Отвечая на вопрос, поставляет ли Германия также тяжелое вооружение, вице-канцлер сказал: "Народ в Украине мужественный и готов пойти на жертвы, дает отпор. Мы обязаны поддерживать их оружием. В то же время у нас есть ответственность не стать мишенью. Это рамки, в которых мы делаем все, что возможно".

Также Хабек в очередной раз призвал жителей Германии экономить энергию.

"Я прошу всех внести свой вклад в экономию энергии сейчас. Если вы можете сесть на поезд или велосипед на Пасху, это хорошо. Это удобно для кошелька и раздражает путина", — сказал политик.

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Отметим, ранее Роберт Хабек заявил, что Украина допустила "дипломатическую ошибку", отказав принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Но в то же время он отметил, что скандальная ситуация никак не отразится на отношениях между Украиной и Германией.

В свою очередь Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять оружие Украине и это чуть ли не впервые со времен Второй мировой войны, когда ФРГ нарушит свою "философию безопасности", чтобы вооружить другое государство.